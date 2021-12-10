مهاجم الزمالك يتصدر ترتيب الهدافين بكأس العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصدر سيف الدين الجزيري نجم منتخب تونس ونادي الزمالك، قائمة الهدافين ببطولة كأس العرب.

ووقع الجزيري على رابع أهدافه في البطولة ضد عمان في اللقاء المقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وسجل الجزيري من قبل ثلاثة أهداف خلال دور المجموعات، قبل أن يضيف رابع أهدافه اليوم ويعتلي صدارة الهدافين بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة تونس وعمان بهدف دون رد من توقيع الجزيري.

ويلعب الجزيري في صفوف الزمالك قادما من المقاولون العرب، ويعتمد باتريس كارتيرون عليه بصفة أساسية في تشكيلته مع الأبيض.