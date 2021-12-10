وزير تموين سابق: مصر تستورد ما يفوق 50% من غذائها

قال الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتضامن الأسبق، إنّ مصر تستورد أكثر من 50% من غذائها من الخارج فيما يتعلق تحديدًا بالقمح والسلع الاستراتيجية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، مصر تستورد حاليا ما بين 50 إلى 60% من احتياجات القمح من الخارج.

وأشار إلى أنّ ارتفاع أسعار الحبوب والقمح بنسبة 40% من الممكن أن يترجم في زيادة أسعار بعض السلع، وقال إنّ هناك إجراءات يجب أن يتخذها صانع القرار على المدى القصير لمحاولة تجنب أن تترجم هذه الزيادة في الأسعار العالمية على المواطن.

وتابع: "لا يوجد مفر من أن تحمى الدولة المواطن من صدمة ارتفاع الأسعار العالمية والأداة هي أداة الموازنة العامة للدولة من خلال موازنة الإيرادات بالنفقات، وستكون هناك نفقات أكبر لتوفير الخبز إلى المصريين لكن يقابلها تدبير موارد حقيقية فى الموازنة العامة للدولة".

وأكّد أن أكبر ضاغط على الموازنة العامة للدولة هو الدين العام لأنّ مدفوعات خدمة الدين لا تترك أي هامش للإنفاق على الخدمات الأخرى.