جوارديولا يرفض التعليق على صفقة هالاند المحتملة

رفض الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي التعليق على احتمالية انتقال إيرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني لصفوف فريقه.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب النرويجي ذكر نادي مانشستر سيتي كوجهة محتملة بشدة للاعب في الصيف المقبل وقال "هناك فرصة كبيرة".

وأصبح هالاند -21 عاما- من أبرز نجوم اللعبة في الفترة الماضية، حيث سجل 72 هدفا في 74 مباراة خاضها مع دورتموند منذ أن انضم إليه في كانون ثان/يناير 2020 .

وأشارت تقارير إلى أن عقد اللاعب مع دورتموند يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 64 مليون جنيه استرليني (85 مليون دولار) .

والمعروف أن اللاعب يرتبط عاطفيا بمانشستر سيتي، حيث كان والده آلف إنجه لاعبا في صفوف الفريق في بداية القرن الحالي ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) .

ولكن جوارديولا، الذي سبق له الصدام مع رايولا ، لا يرغب في إثارة الجدل بشأن هذه الصفقة المحتملة.

ولدى سؤاله بهذا الشأن في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراته غدا السبت أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي ، أجاب المدرب الإسباني : "السؤال التالي. لا تسألوني عن هذا ، لن أجيب".

وعن وولفرهامبتون ، الذي كان على وشك خطف نقطة التعادل من ليفربول قبل أيام لكنه خسر بهدف في الوقت الضائع ، قال جوارديولا : "الأمر لا يقتصر على مباراته أمام ليفربول. يمكن إلقاء نظرة على الأهداف التي اهتزت بها شباك الفريق (13 هدفا) والأهداف التي سجلها لاعبوه (12 هدفا) ويبدو التوازن واضحا".

وقال جوارديولا : "وولفرهامبتون فريق يتلقى القليل من الأهداف ولا يسجل الكثير من الأهداف. إنه أمر مشابه تماما لما كان عليه عندما واجهناه في العام الماضي. المباريات معه تكون صعبة دائما لما يمتلكه الفريق من إمكانيات".

وأكد جوارديولا أنه لن يشكو من كثافة المباريات وضغط الروزنامة رغم أن مباراة الغد واحدة من تسع مباريات للفريق خلال ديسمبر الحالي.

وكرر جوارديولا تأكيداته على ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات في إطار مكافحة العدوى بفيروس كورونا.