 برلماني مهاجمًا وزير التعليم: «تفاجئنا بقرار إلغاء التشعيب في الثانوية العامة» - بوابة الشروق
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برلماني مهاجمًا وزير التعليم: «تفاجئنا بقرار إلغاء التشعيب في الثانوية العامة»


نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 5:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 5:59 ص

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأسرة المصرية تفاجأت خلال أيام بقرار إلغاء التشعيب في الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج"المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أنه لا يوجد اتفاق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، بشأن هذا القرار.

وتابع، أن صفحة وزارة التربية والتعليم عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أهم من المذاكرة بسبب القرارات التي تقررها الوزارة فجأة بدون علم أولياء الأمور.

واستكمل، أن القرار بإلغاء التشعيب في الثانوية العامة كان لابد أن يدرس أكثر من ذلك، متابعًا أنه كان يجب تطبيقه من قبل بداية العام الدراسي.

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