القيادة المركزية الأمريكية: لدينا مجموعة خيارات عسكرية متنوعة وقوية لردع إيران

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، أن بلاده لديها مجموعة متنوعة وقوية جداً من الخيارات العسكرية لردع إيران.

وأضاف ماكنزي، في تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه إذا كانت طهران تعتقد أن بإمكانها مواصلة هجماتها في العراق وسوريا، وكذلك إجراء مفاوضات نووية معنا دون جدوى فإنها تسيء تقدير إمكاناتنا للغاية.

وأشار القائد العسكري الأمريكي إلى أن عمليات تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية مؤخرًا في المنطقة بالاشتراك مع مقاتلات من دول أخرى، كانت تهدف إلى توصيل رسالة إلى طهران، معتبرًا أن التهديد الإيراني هو الأكبر في المنطقة.