 محافظ البنك المركزي الليبي: توحيد البنك سيستغرق 6 أشهر - بوابة الشروق
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محافظ البنك المركزي الليبي: توحيد البنك سيستغرق 6 أشهر

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 1:28 م
قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن توحيد البنك المركزي قد يستغرق نحو ستة أشهر، وهي عملية من شأنها دعم اقتصاد البلاد وتعزيز الراوبط مع الشركاء الدوليين.

وذكر الصديق الكبير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة في لندن: "نتوقع أنه في غضون ستة أشهر، سوف نحاول التغلب على الصعوبات التي تعرقل عملية التوحيد".

وأضاف أن البنك سيتمكن حينئذ من دعم السياسة المالية والتمويل الحكومي بالإضافة إلى مراقبة سعر الصرف بطريقة أكثر فعالية.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الجاري أنه توصل لاتفاق للاتحاد مع شطره المنفصل شرقي البلاد بعد انقسام دام سبع سنوات، في أحدث خطوة لتوحيد مؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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