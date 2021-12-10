مبروك عطية عن تصريح صلاح بشأن الخمور: طبيعي جدًا

علّق الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على الجدل المثار بشأن تصريحات لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي عن الخمور، عندما قال إنه لا يشربها لأنه لا ينجذب لها.

وقال عطية خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس: "لو حد سألني عن شرب الخمر فرديت بإني عمري ما شربتها.. هل ربنا يحاسبني إني لم أقل إنها حرام".

وأضاف أن الله سبجانه وتعالى هو من يحاسب الإنسان على تصرفاته، معتبرًا أن ما أثير ضد صلاح في الفترة الماضية هو حملة موجهة.

وأشار عطية، إلى أنّ رد محمد صلاح على السؤال كان طبيعيًّا جدًا.

وتابع متسائلًا: "من قال إن (صلاح) كان ملزمًا بالقول إن شرب الخمور حرام في ديني.. هل كان في لقاء ديني.. ربنا يحاسب الشخص لما يبقى سكّير بالفعل".