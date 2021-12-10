اتحاد الإعاقات الذهنية: النظرة تغيرت لذوي الهمم بفضل رعاية الرئيس السيسي

قالت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن كل عام يحصل ذوو الهمم على مكتسبات أكثر من السابق، معربة عن الفخر بالضوء الذي يتم تسليطه حاليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "انتقلنا من مرحلة كان لا يتحدث أحد فيها عن ذوي الهمم إلى وقت نلقى فيه كل الاهتمام والدعم، فقد تغيرت النظرة بفضل الرعاية الخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأوضحت أنّ الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل خلال احتفالية قادرون باختلاف في توقيت مهم.

وتابعت: "مهما اجتهدنا لم نكن نستطيع توصيلها بهذه السهولة داخل وخارج مصر".

وكشفت مبدى تفاصيل التحضير لحفل قادرون باختلاف مؤكدة أنها اقترحت فقرة "اسأل الرئيس" من خلال ذوي الهمم.

وأشارت إلى عقد ورشة عمل والاستقرار على 22 سؤالًا تم تخفيضهم إلى 11 سؤالًا، وكان الهدف إظهار قوة وقدرات قادرون باختلاف من خلال الاحتفالية.

وأكملت: "لم أكن أتوقع الموافقة على فقرة اسأل الرئيس، لكن الرئيس السيسي رحب بالفكرة وخرجت الأسئلة من القلب ومن نابع حبهم للرئيس".

واستكملت مبدى: "توجد فكرة ورغبة بإقامة الاحتفالية المقبلة لأطفال وشباب العالم القادرون باختلاف ولكن يتم حاليا مناقشة الأمر وكيفية تنفيذ الفكرة مع الشباب والأطفال من ذوي الهمم."

