عقوبات أمريكية على الصين وميانمار وكوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالصين وميانمار وكوريا الشمالية وبنجلادش.



وانضمت كندا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان في ميانمار.



وفرضت واشنطن أول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في عهد الرئيس جو بايدن.



واستهدفت العقوبات كيانات عسكرية، وكيانات أخرى، في ميانمار في خطوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، إن "الإجراءات التي اتخذناها جاءت بالشراكة مع المملكة المتحدة وكندا".