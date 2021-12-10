 عقوبات أمريكية على الصين وميانمار وكوريا الشمالية - بوابة الشروق
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عقوبات أمريكية على الصين وميانمار وكوريا الشمالية

وكالات
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 9:15 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 9:15 م
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالصين وميانمار وكوريا الشمالية وبنجلادش.

وانضمت كندا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان في ميانمار.

وفرضت واشنطن أول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في عهد الرئيس جو بايدن.

واستهدفت العقوبات كيانات عسكرية، وكيانات أخرى، في ميانمار في خطوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، إن "الإجراءات التي اتخذناها جاءت بالشراكة مع المملكة المتحدة وكندا".

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