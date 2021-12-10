الصحة: تلقيح 9 متطوعين باللقاح المصري والنتيجة بعد أسبوعين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على بدء تلقيح المتطوعين باللقاح المصري ضد فيروس كورونا، متابعًا أن هناك 9 متطوعين تم تلقيحهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن حتى الآن لا توجد أعراض للقاح المصري، ونتائجه مبشرة، متابعًا أنه سيتم استقبال باقي المتطوعين بعد أسبوعين للتأكد من أمان اللقاح.

وتابع، أن الوزارة أرسلت أكثر من 370 ألف رسالة لمن تخلفوا عن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأبحاث التي تجرى حاليا على "أوميكرون" ستؤكد مدى قوة انتشاره وكيفية التعامل معه.

واستكمل، أن بنية المناعة في جسم الإنسان لا تكتمل إلا بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، متابعًا أن اللقاحات جميعها فعالة ضد أي متحور لفيروس كورونا

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على سرعة أخذ لقاح فيروس كورونا، وذلك لتعزيز الجهاز المناعي لدى المواطنين ضد أي متحور جديد.