كاثرين راسل تغادر البيت الأبيض وتتولى رئاسة اليونيسف

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة أن كاثرين راسل ستصبح الرئيسة الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وستخلف المواطنة الأمريكية البالغة من العمر 60 عاما هنرييتا فور التي أعلنت فى الصيف أنها ستتنحى لأسباب شخصية .

وكانت فور ، وهي مواطنة أمريكية أيضا، قد قادت اليونيسف منذ عام 2018.

وعملت راسل في واشنطن لعقود في مناصب مختلفة، كان آخرها في عهد الرئيس جو بايدن.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض إنها كانت "مستشارة موثوقة ولا غنى عنها" له ولزوجته جيل لعقود.

وأضاف بايدن:"سوف نفتقد كاثي. لكن خسارتنا هي مكسب لليونيسف، لأن الأطفال في جميع أنحاء العالم سوف يعيشون حياة أكثر ثراء وأمانا وصحة كنتيجة مباشرة لقيادة كاثي في هذا الدور الجديد".