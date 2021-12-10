 جهاز تنمية التجارة الداخلية: إنشاء أكبر منطقة لوجيستية بالدقهلية - بوابة الشروق
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جهاز تنمية التجارة الداخلية: إنشاء أكبر منطقة لوجيستية بالدقهلية

وزارة التموين
وزارة التموين

نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 5:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 5:26 ص

قالت الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل على إنشاء أكبر منطقة لوجيستية بمحافظة الدقهلية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن محافظة الدقهلية تحتاج إلى هذه المنطقة اللوجيستية، مضيفةً أنه سيتم إتاحة فرص عمل ضخمة من خلال هذا المشروع.

وأضافت، أنه من المتوقع أن يتم إتاحة أكثر من 20 ألف فرصة عمل سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة، متابعةً أن مساحة تلك المنطقة تصل لـ 48 فدان.

واستكملت، أن الاستثمار في تلك المنطقة وصل لـ 2 مليار جنيه قابلة لزيادة، مضيفةً أن المنطقة اللوجيستية في الغربية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

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