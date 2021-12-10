روسيا تسجل 30 ألفا و873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1176 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، تسجيل 30 ألفا و873 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 1176 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 287 ألفا و180 حالة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم /الجمعة/.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 9 ملايين و956 ألفا و679 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس، 35 ألفا و657 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 8 ملايين و673 ألفا و518 شخصا.