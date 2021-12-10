 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين في القدس - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين في القدس

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 1:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 1:46 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة بلدات في مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر بالمدينة إن الاعتقالات وقعت في بلدات سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وجبل المكبر، وشعفاط بشمال القدس.

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