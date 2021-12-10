دعوة لإعلان حالة طوارئ مناخية في باكستان وسط أزمة في جودة الهواء

دعا المئات من الناشطين في باكستان اليوم الجمعة إلى إعلان حالة طوارئ مناخية، حيث تعاني البلاد من تدهور جودة الهواء، في إحدى أكثر المناطق تلوثا في العالم.

واحتشد المتظاهرون في مدينة لاهور بشرق البلاد للمطالبة بتحرك حكومي بشأن الحالة الخطيرة لجودة الهواء، والناتجة عن طبقة سميكة من الدخان والضباب التي حاصرت المدينة لأسابيع الآن.

وأصبحت لاهور مجددا صباح اليوم الجمعة أكثر مدينة ملوثة في العالم على مؤشر جودة الهواء العالمي، وهو لقب مقيت نالته المدينة عدة مرات منذ أوائل تشرين ثان/نوفمبر.

واتهم المتظاهرون وأغلبهم نشطاء من المجتمع المدني، وأكاديميين وأطباء، الحكومة بالتراخي في التعامل مع ما يقولون إنها مشاكل يجب التعامل معها وكأنها حالة حرب.

يشار إلى أن نيودلهي (الهند)، ودكا (بنجلاديش)، وبكين (الصين)، وكابول (أفغانستان)، وطهران (إيران) ضمن أسوأ عشرين مدينة على مؤشر جودة الهواء.