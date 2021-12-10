وزير التموين: نهدف إلى زيادة كفاءة الدعم وفاعليته

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أن هدف الوزارة هو زيادة كفاءة الدعم وفاعليته وتقديم خدمة جيدة للجمهور.



وأضاف وزير التموين في مقابلة مع الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج " كلمة السر" عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة غذائية، وهي سلع هامة للمواطنين.



وأكد وزير التموين أن هناك فاقدا في الخبز، مبينا في الوقت ذاته أن هذا الفاقد يأتي لأن الدعم العيني الذي يتم تقديمه أقل كفاءة من الدعم النقدي.



وكشف وزير التموين علي المصيلحي، أن الوزارة تمكنت من ضبط مئات المخالفات يوميا بشأن الممارسات الخاطئة للشركات غير المرخصة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السوق السوداء لم تعد متواجدة بنسبة 85%.



وأشار إلى أن قلة المعروض من أهم الأسباب التي كانت تسبب أزمة السوق السوداء، لذلك واجهتها الوزارة عبر الإتاحة لكافة السلع، بالإضافة إلى رفع كفاءة منافذ التوزيع وامتصاص الصدمات الخارجية عبر تحقيق معادلة السعر العادل.



وتوقع وزير التموين انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الوزارة تقوم بتوفير اللحم السوداني بأسعار تصل من 90 إلى 95 جنيها للكيلو جرام، بينما وصل سعر اللحم البلدي إلى 120 جنيها.

وحول ارتفاع أسعار السكر والمنتجات الغذائية،، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أن ارتفاع الأسعار ليس في مصر فقط بل العالم أجمع وتأثرت أمريكا وكل الدول بالأزمة.

وأشار وزير التموين إلى أن أوروبا والبرازيل تأثرا إنتاجيا بسبب إغلاق كورونا وتأثير أزمة الجائحة بصورة كبيرة، ومع العودة من الغلق كانت الرغبة في تعويض فترة الغلق، ولذلك زاد الاستهلاك وارتفع سعر البترول عالميا بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن السكر تم استخدامه لتوليد الطاقة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الشحن أثر أيضا على الأسعار وارتفعت التكلفة 10 أضعاف مع عودة الإنتاج مرة أخرى بعد فترة من الغلق بسبب كورونا.

ولفت إلى وجود تنسيق كامل مع وزارتي الزراعة والري، ويوجد لجنة عليا للسياسات الزراعية وتم عرض مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي، مبينا أنه تم الوصول العام الماضي إلى إلى 87% اكتفاء ذاتيا من السكر بعد زيادة مساحة البنجر المنزرعة، فضلا عن رفع إنتاجية فدان القصب.

وأوضح أنه يوجد 9 ملايين فدان يتم زراعتها وكمية مياه محددة للاستخدام في الزراعة، وأنه تم الوصول حاليا إلى 55% من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

وقال وزير التموين إن هناك 42 مليون شخص يستفيدون من دعم السلع و21 مليونا يستفيدون من الخبز.. مؤكدا أن الدولة تراعي درجة احتياج المواطنين في توزيع الدعم، مطالبا المواطنين الذين لا يحتاجون البطاقة التموينية بتركها للمستحقين.

وشدد على أنه من المستحيل الآن وجود أخطاء في بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أيضا إضافة مواليد جديدة على بطاقات التموين إلا بعد تحديد الاستهداف والمستحقين.. لافتا في الوقت ذاته إلى الرئيس السيسي وجه بترابط قواعد البيانات في كل الجهات.