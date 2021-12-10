 عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة رقمية.. وخالية من العشوائيات - بوابة الشروق
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عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة رقمية.. وخالية من العشوائيات


نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 9:11 م
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بمحافظة بورسعيد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات.

وأوضح أن الرئيس السيسي حضر في 2016 احتفالية العيد القومي لمحافظة بورسعيد، ومنح عقود تمليك 58 مصنعًا للشباب.

ولفت إلى أنّ محافظة بورسعيد أصبحت أول محافظة رقمية في مصر في عام 2019 وأعلن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعد أول محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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