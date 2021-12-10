فيرستابن يتصدر التجربة الأولى لسباق فورمولا-1 في أبوظبي

حقق ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المقرر في أبوظبي بعد غد الأحد في ختام منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بفارق أكثر من 3ر0 ثانية أمام حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار "ياس مارينا" البالغ طوله 5281 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و009ر25 ثانية.

واحتل هاميلتون المركز الثالث بفارق 346ر0 ثانية خلف فيرستابن، بينما احتل فالتيري بوتاس زميله بفريق مرسيدس المركز الثاني بفارق 196ر0 ثانية خلف فيرستابن.

وتقام التجربة الحرة الثانية لسباق فورمولا-1 بأبوظبي في وقت لاحق اليوم الجمعة، بينما تقام التجارب الرسمية التأهيلية غدا السبت لحسم مراكز انطلاق السائقين في السباق.

ويتقاسم فيرستابن وهاميلتون صدارة الترتيب العام للسائقين في بطولة العالم بعد 212 سباقا، علما بأن فيرستابن يتفوق على هاميلتون بفارق انتصار واحد.

ويتطلع هاميلتون في السباق إلى حسم تتويجه بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة لينفرد بذلك بالرقم القياسي في فورمولا-1، بينما يأمل فيرستابن في التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته، والذي سيكون اللقب الأول لفريق ريد بول منذ عام 2013 .

وتجدر الإشارة إلى أن هاميلتون سبق له الفوز بسباق أبوظبي خمس مرات، بينما فاز به فيرستابن في الموسم الماضي.