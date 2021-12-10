الكشف على 1417 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، في قرية كفر المنازلة، التابعة لمركز كفر سعد، يومي الأربعاء والخميس، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية وزير الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيرس كورونا، بسهولة ويسر، بعد التسجيل على الموقع، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إلى توقيع الكشف الطبي على 1417 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 18 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ10 حالة، بالإضافة إلى إجراء 554 تحليلاً معمليا، و38 أشعة عادية، و12 للموجات الصوتية، بالإضافة إلى عيادة متنقله لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان، وتنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.