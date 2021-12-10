ضياء عبد الخالق: رسائل حب جمهوري جعلتني أبكي لمدة 24 ساعة

وجّه الفنان ضياء عبد الخالق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على إعادة القوة الناعمة لوضعها الطبيعي.

وخلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، حرص عبد الخالق على توجيه الشكر لجمهوره على رسائل الدعم التي وُجِّهت له قائلًا: "بكيت لمدة 24 ساعة بسبب حب الناس لي".

وتطرق عبد الخالق للشكوى التي قدّمها بسبب "تجاهل" دعوته في المهرجانات الفنية قائلًا إنّ أي مهرجان سينمائي له أهداف، منها تطوير الصناعة وتعريف العاملين بها على التطورات الجديدة بها، وبالتالي فإنّ المعني بهذه المهرجانات هم صناع السينما.

وأوضح أنّ جزءًا رئيسيًّا في تطوير الصناعة يعتمد على الاحتكاك والخبرة ومشاهدة تجارب وثقافات الآخرين.

ولفت إلى أنه لم تُوجَّه له الدعوة لحضور المهرجانات منذ فترات طويلة، مشدّدًا على أهمية حضور صناع السينما في مثل هذه الفعاليات.

وكان ضياء عبد الخالق قد ظهر في "بث مباشر"، أعرب فيه عن استيائه من عدم دعوته للمحافل والمهرجانات الرسمية، رغم رصيده السينمائي الذي يزيد عن 80 فيلمًا.