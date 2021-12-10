وزير الأوقاف: الدين الصحيح هو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عملية البناء والتنمية التي تشهدها مصر الآن هي فهم دقيق لصحيح الدين، موضحا أن ديننا دين البناء وعمارة الكون، ومهمتنا أن نعمر الدنيا بالدين وأن نتصدى لمن يخربها باسم الدين، فالدين الصحيح هو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات اليوم الجمعة: "إذا كان ديننا دين البناء وعمارة الكون، فإن كل من يأخذك إلى هذا الطريق: طريق البناء والعمل والإنتاج والإتقان والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة، إنما يأخذك إلى طريق الإسلام، إلى طريق الوطنية والحضارة والرقي، إلى خير المجتمع وخير الإنسانية. ومن يحاول أن يجرك إلى طريق آخر عكس هذا الاتجاه، كأن يجرك أو يسلمك إلى طريق الهدم والتخريب وتدمير المنشآت والبنى التحتية أو الاعتداء عليها أو المساس بها إنما يأخذك إلى طريق الهلاك في الدنيا والآخرة.

وأضاف الوزير: "يقول الحق سبحانه: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}، ويقول سبحانه : { وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ}".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن "من يعمل بالبناء فلن يكون لديه فائض وقت أو جهد للهدم أو التخريب؛ لأنه يدرك طبيعة البناء وما يتطلبه من جهد ومعاناة، وأن الباني لا يمكن أن يكون هدامًا لأنه صاحب نفس ملأى بالخير والعمار والحضارة والرقي. أما الهدامون أصحاب النفوس المريضة الذين قصرت بهم هممهم عن أن يجاروا أهل الجد والكفاح والتعب والعرق والعمل والإنتاج، فلم يجدوا جبرًا لنقيصتهم وسترًا لعورتهم وشفاء لإحساسهم بالنقص سوى حسد الأماجد وانتقاص الأفاضل".

واستشهد الوزير بقول القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في مقدمة كتابه (الوساطة بين المتنبي وخصومه): "وأهل النقص رجلان: رجل أتاه التقصير من قبله، وقعد به عن الكمال اختياره، فهو يساهم الفضلاء بطبعه، ويحنو على الفضل بقدر سهمه، وآخر رأى النقص ممتزجًا بخلقته، ومؤثّلًا في تركيب فطرته، فاستشعر اليأس من زواله، وقصرت به الهمة عن انتقاله؛ فلجأ إلى حسد الأفاضل، واستغاث بانتقاص الأماثل، يرى أن أبلغ الأمور في جبر نقيصته، وستر ما كشفه العجز عن عورته، اجتذابُهم إلى مشاركته، ووسمُهم بمثل سِمَتِه".

وأكد الدكتور جمعة: "هؤلاء الهدامون خطر داهم على المجتمع، وعلى أمنه الاجتماعي والاقتصادي، إذ يقول الشاعر: متى يبـلغ البنـيان يومًا تمامه * إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم".

وشدد وزير الأوقاف على أن ديننا ينبذ كل ألوان ومعاني الهدم والتخريب، ويدعو إلى البناء وعمارة الكون، وكل ما فيه صالح الإنسانية، مشيرًا إلى قوله سبحانه: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ}، ويقول سبحانه: {فَاذْكُرُواْ آلاء الله وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ}.

وأكد: "يتطلب ذلك منّا جميعًا العمل على نشر ثقافة البناء، والعمل على ترسيخ الإيمان به، وأن ما كان للإنسان فلن يخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس جميعًا لو سابقوا إنسانًا فلن يأخذوا شيئًا كتبه الله تعالى له، ولن يصلوا إليه. ولو دفعوه إلى الأمام جميعًا، فلن يوصلوه إلا إلى شيء كتبه الله له. يقول سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): وَاعْلَمْ ‌أَنَّ ‌الأُمَّةَ ‌لَوْ ‌اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ".