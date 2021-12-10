الرئيس الفرنسي: يجب وضع إفريقيا في الحسبان وضخ استثمارات لشبابها

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنه يتعين على نحو متزايد وضع إفريقيا في الحسبان إذا كان يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعزز الاستقرار والرفاهية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في باريس، اليوم الخميس، إنه يتعين أن تصبح القارة الإفريقية قادرة على انتاج لقاح خاص بها مضاد لكورونا، بينما يجب ضخ استثمارات توجه للشباب الإفريقي وقطاع الطاقة في المنطقة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في وضع الاتحاد الأوروبي على مسار التعافي الاقتصادي خلال تولي بلاده الرئاسة الدورية للتكتل.

وأضاف أن نموذجا أوروبيا جديدا للنمو يجب أن يؤدي إلى التجديد وخلق وظائف عقب أزمة وباء كورونا، بينما يضمن التنافسية والتمسك باهداف المناخ.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى إعادة النظر في معايير معاهدة ماستريخت، التي تحد الدين الوطني في الاتحاد الأووربي، على أساس كل حالة على حدة لدفع الاستثمار إلى الأمام في مجالات مثل المناخ والبنية التحتية الرقمية والدفاع.