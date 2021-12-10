نائبة محافظة القاهرة تتفقد حالة النظافة بحي حلوان

تفقدت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، حالة النظافة ببعض الشوارع والميادين بحي حلوان، وذلك لرصد الحالة العامة للنظافة بنطاق الحي والتنسيق مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب والمسؤلة عن النظافة بحي حلوان والمعصرة.

وأضافت نائبة المحافظ، خلال جولتها، أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة النظافة سواء الجمع السكني أو الشوارع الرئيسية والفرعية من خلال منهجية محددة الأهداف ومنظمة من حيث سبل تنفيذها، موضحة أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة لقاءات للوصول إلى مقومات المعدات اللازمة لرفع المخلفات من الجمع السكني أو من الشوارع وإلقائها بالمحطات العمومية.

وأوضحت، أنه استلزم ذلك عمل حصر لكل المعدات المتاحة والتي سيتم تنفيذ الأعمال من خلالها، حيث تم ذلك بحضور نائب المحافظ والدكتور أحمد القزاز رئيس الحي ومسؤلي شركة نهضة مصر ومسؤلي الرصد البيئي بمحافظة القاهرة، والمتابعة الميدانية والإدارات المعنية بالحي والمنطقة الجنوبية.

ولفتت إلى عقد لقاء موسع بمقر حي حلوان، برئاسة نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، وتم تقديم عرض توضيحي ما تم رصده بشوارع حلوان خلال متابعة حالة النظافة، وتضمن اللقاء النقاش عدة محاور هامة وعرض عدة اقتراحات للوصول لأفضل نتيجة، مؤكدة على ضرورة البحث عن حلول جزرية وتطبيقها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها للقضاء على الظاهرة من المنبع وبشكل نهائي ودون تكرارها ثانية إلى جانب عدم السماح بتراكم القمامة بالشوارع الرئيسية.

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين الحي وشركة النظافة والرصد البيئي إلى جانب المتابعة من المنطقة والتعاون من المواطن لتحقيق نهضة بمنظومة النظافة والوصول إلى الارتقاء بالمظهر العام، وأن تكاتف الأيدي من الجميع لتحقيق أفضل مستوى يليق بالمواطن.

ونوهت بأن التعامل من خلال مخطط زمني لتحقيق هدف الارتقاء سيؤدي إلى النتيجة المرجوة، مؤكدة على أهمية وجود الجمع السكني بكل شارع أو منطقة، مؤكدة أنه تم عمل خريطة بأسماء وتليفونات المتعهدين لإمكانية المتابعة معهم ومعرفة مستوى الأداء وتقييمه.

وتابعت أنه تم عمل ملصق توعوي للمواطن يتم لصقه على كل عقار مدون عليه اسم المتعهد التابع أو المسئول عن المنطقة ورقم تليفونه وأيضًا رقم تليفون الشكاوى الخاصة بالمنطقة الجنوبية، والحي حتى يتسنى للمواطن التواصل مع الأجهزة التنفيذية والمتعهدين.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم العمال إلى مجموعات لكل مجموعة منها مشرف من الحي لمتابعة مستوى الأداء وتقييمه أولا بأول وتلافي أي ملاحظات.