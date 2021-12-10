وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون الاثنين قضايا التضخم والرعاية الصحية

أفادت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى اجتماعا افتراضيا الاثنين المقبل لبحث القفزة الأخيرة في معدلات التضخم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت المصادر التي لم تحدد بلومبرج هويتها إن المباحثات عن التضخم تأتي على خلفية تعقيدات بسلاسل التوريد ما عرقل حركة الاقتصاد العالمي، وأن الوزراء سيبحثون أيضا مسألة الرعاية الصحية.

وتأتي الأنباء عن المباحثات المزمعة بعد فترة وجيزة من ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية في نحو 40 عاما، ما يزيد الضغوط على مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" لتشديد سياسته النقدية.

كما ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو وكذلك بريطانيا، بفعل أسعار الطاقة، ونقص العمالة، ومشاكل سلاسل التوريد على مستوى العالم.