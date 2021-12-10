بدء ترميم 61 عمودًا ببهو معبد الكرنك في الأقصر

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بدء ترميم ٦١ عمود في الناحية الجنوبية لصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك في الأقصر، وذلك بعد نجاح المرممين المصريين في ترميم وإزالة الاتساخات وإظهار ألوان ١٢ عمود في البهو.

وأوضح "وزيري" أن العمل قد يستغرق ٦ أشهر أو عام، وبعد الانتهاء من ترميم أعمدة الناحية الجنوبية سيقوم المرممين بترميم أعمدة الناحية الشمالية لصالة الأعمدة الكبرى ليصل إجمالي الأعمدة المرممة في معبد الكرنك لـ١٣٤ عمود.

ويبلغ طول بهو معبد الكرنك 52 متر وعرضه 103 أمتار وبه 134 عمودًا من الحجر الرملي، مكِونة 16 صفًا، وأجمع العلماء على أن البادئ في هذا البهو وأعمدته كان الملك أمنحتب الثالث، حيث أقام ممرين رئيسيين يشملان على 12 عمودًا بساق اسطوانية في أسفلها وتاج على شكل زهرة البردي، كل عمود يبلغ ارتفاعه 19.5م وقطره 3 أمتار.