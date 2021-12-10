استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب جميل أبو عياش توفى متأثرا بإصابته الخطيرة بعيار ناري في رأسه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في وقت سابق في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن أربعة شبان آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة خلال المواجهات في البلدة فضلا عن 52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وبحسب المصادر فإن عشرات المتظاهرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال مواجهات مماثلة أعقبت تظاهرات أسبوعية ينظمها الفلسطينيون ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي.