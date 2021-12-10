 رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن المواطنين - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن المواطنين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 3:41 م
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتساهل مع من يحاول زعزعة أمن المواطنين.

وقال الكاظمي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (السومرية الإخبارية) بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على "داعش" - "إننا لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم".. مضيفا "نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات (داعش) الإرهابية".

وتابع الكاظمي "سلاماً للدماء الزكية التي حررت الأرض ووحدت العراقيين وأنجزت النصر، سنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاع جذوره".

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