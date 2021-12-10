رئيس مهرجان القاهرة التجريبي: انتقال العروض الدولية إلى مدن مصر أبرز سياسات الدورة الـ 28

قال رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الدكتور جمال ياقوت، إن الدورة الثامنة والعشرين من المهرجان تتبنى مجموعة من السياسات، على رأسها التحاور مع مدن مصر المختلفة، عبر انتقال بعض العروض الدولية المشاركة إلى مدن محافظات الجمهورية.

وأوضح ياقوت - خلال المؤتمرالصحفي الذي عقد مساء اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة للكشف عن ملامح ومستحدثات الدورة الـ 28 من المهرجان - أن فكرة انتقال العروض الى المدن والمحافظات لم تكن وليدة اللحظة بل كانت موجودة بالفعل منذ زمن، حيث شهدت مدينة الإسكندرية تقديم الكثير من العروض المسرحية التجريبة المهمة؛ لذلك جرت إعادة هذا التقليد مرة أخرى من خلال دورة المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى انتقال الورش التدريبة المصاحبة للمهرجان إلى محافظات مصر.

وأكد أن ياقوت أنه استكمالا للتحاور الذي يتبناه المهرجان هذا العام في باقي المدن، جرى استحداث مشروع جديد بعنوان (نادي المسرح التجريبي) فلسفته قائمة على دعوة المسرحيين في كل ربوع مصر لتقديم مشاريع لعروض تجريبية، وهذه الدورة يشارك بها 9 مشاريع مسرحية تقدم في 7 محافظات، منها بني سويف والمنيا ودمياط وبورسعيد، وشبين القناطر بالقليوبية ووادي النطرون بالبحيرة.

وتقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دورته الـ 28، في الفترة من 14 ديسمبر إلى 19 ديسمبر الجاري بإسم الدكتور الراحل فوزي فهمي الأب الروحي للمهرجان، على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، وتتضم لجنته العليا كلا من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا،الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومصمم السينغرافيا الفنان حازم شبل.

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