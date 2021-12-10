وزير المالية الفرنسي: اليميني المتطرف إريك زمور يمثل تهديدا للديمقراطية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للمرشح الرئاسي إريك زمور المنتمي لليمين المتطرف إنه يمثل خطرا على الشعب الفرنسي في مناظرة ساخنة، في وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية، تنوعت من المسائل الاقتصادية إلى موضع الإسلام في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ووصلت المناظرة التي استمرت لساعة وجها لوجه لذروتها في ساعة متأخرة من يوم الخميس عندما حاول الصحفيون عبثا تحجيم تبادل وجهات النظر عن حكومة فيشي التي كانت تخدم النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال زمور إن حكومة فيشي حمت اليهود الفرنسيين من المحرقة النازية، فيما يرفض مسؤولون هذه الرواية باعتبارها تلاعبا بالتاريخ.

ووصف زموز لومير خلال المناظرة بأنه حمار. وقال لومير إن مناظره، المعلق السياسي السابق الذي تعرض لعقوبات بسبب التحريض على الكراهية العرقية، لديه "كل الميول ليصبح ديكتاتورا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فرنسا في أبريل المقبل.

وتوقع منظمو استطلاعات الرأي، احتمالية فوز الرئيس إيمانويل ماكرون، في هذه الانتخابات بنسبة 4ر68%، وذلك بارتفاع عن نسبة 0ر68% التي كان قد تم تقديرها في استطلاع سابق .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أنه هذا الاحتمال جاء أعلى بواقع 2ر54 نقطة مئوية، من احتمال فوز إريك زمور، الذي جاء في المركز الثاني بعد ماكرون.

وزادت احتمالات أن تصبح مارين لوبان الرئيسة المقبلة للبلاد بنسبة 6ر0 نقطة مئوية.

فيما تراجعت فرص فوز إريك زمور في الانتخابات بنسبة 3ر1 نقطة مئوية.