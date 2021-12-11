شلبي: نحن في مراحل متقدمة من «استاد الأهلي» وننتظر حل أزمة مونديال الأندية

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أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة لم يتلق أي خطابات رسمية بشأن أزمة كأس العالم للأندية الذي سيقام في الإمارات خلال فبراير القادم.

وقال سعد شلبي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «هناك 3 خطابات ستحل هذه الأزمة، ننتظر وصولها من الاتحاد المصري لكرة القدم والكاف والفيفا».

وأضاف: «لم نتلق أي خطاب رسمي بشأن الأزمة لابد من ايجاد حلول سريعة من أجل بناء وجهتنا القادمة».

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن في وقت سابق مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والتي ستقام في الإمارات فبراير المقبل، ووضع الفيفا النادي الأهلي في أزمة شديدة بسبب مواعيد مونديال الأندية، حيث ستقام البطولة وقت مسابقة بطولة أمم أفريقيا والمقرر لها في الكاميرون.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري الميكسيكي يوم 5 فبراير في أولى مبارياته بالمونديال، في المقابل ستقام بطولة كأس الأمم في فترة 9 يناير وحتى 7 فبراير.

وعن حقيقة الاتفاق مع كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر على ترك لاعبي الأهلي.. قال المدير التنفيذي: «هناك من يجتهد وهذا غير صحيح».

وأكمل: «نحن على ثقة كبيرة من اتحاد الكرة لمسادتنا، لأننا في النهاية سنمثل مصر في بطولة دولية».

وانتقل سعد شلبي للحديث عن استاد الأهلي.. قائلا: «نحن في مراحل متقدمة وأيضًا هناك مراحل متقدمة بشأن تسمية استاد الأهلي».