سامسونج للصناعات الثقيلة تفوز بصفقة قيمتها 245 مليار وون لبناء ناقلة غاز طبيعي مسال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة، اليوم الجمعة، توقيع صفقة بقيمة 245 مليار وون (208 مليون دولار أمريكي) لبناء ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

وقالت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية في ملف تنظيمي إنه جرى توقيع الصفقة مع شركة في أوقيانوسيا. ومن المقرر أن تقوم سامسونج بتسليم السفينة بحلول شهر أيار/مايو 2025، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أنه بهذه الصفقة، تكون سامسونج للصناعات الثقيلة قد فازت بصفقات تبلغ قيمتها التراكمية 12 مليار دولار حتى الآن خلال 2021، متجاوزة الهدف السنوي البالغ 1ر9 مليار، بنسبة 32%.

ووقعت الشركة طلبات لبناء 21 ناقلة غاز طبيعي مسال و44 ناقلة حاويات و14 ناقلة للنفط خلال هذا العام.