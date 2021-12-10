الحزب الديمقراطي الاشتراكي التشيكي ينتخب زعيما جديدا له

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انتخب الحزب الديمقراطي الاشتراكي التشيكي اليوم الجمعة، زعيما جديدا لقيادة الحزب العتيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحصل ميشال سماردا / 46 عاما / على 130 صوتا من إجمالي 233 صوتا للمندوبين في مؤتمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي على شبكة الإنترنت .

ووعد سماردا بالعمل كمدير للأزمات لتجنب الإعسار المالي الوشيك للحزب.

ويخلف سماردا وزير الداخلية يان هاماتشيك الذي استقال بعد هزيمة منكرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

ولم يحصل الحزب إلا على 6ر4 % من الأصوات، وفشل في تجاوز حاجز الـ 5 % التي تحول دون الوصول إلى مجلس النواب.

ويقول المراقبون إن حظوظ الحزب اليساري الانتخابية تضررت بسبب مشاركته في حكومة الملياردير الشعبوي اندريه بابيش.

ومنذ عام 2010، أصبح سماردا عمدة مدينة نوفي ميستو نا موراف، المعروفة دوليا أيضا كمكان لمسابقات البياثلون.