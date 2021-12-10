البحرين والسعودية توقعان عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز مسارات التعاون الثنائي

وقعت البحرين والسعودية، اليوم الجمعة، عددا من مذكرات التفاهم لتعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، في ضوء المباحثات التي أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية بين البلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجالات التقييس والتي تهدف إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التقييس، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

وأشارت إلى أنه في إطار التأسيس على مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم الإعلان عن منح السعودية حق السيادة على بيانات مراكز الحوسبة السحابية الخاصة بمشتركيها في الشركات القائمة في البحرين، وكذلك إعلان السعودية شريك لمركز خدمات الشحن البحرية - الجوية العالمي في البحرين، ما يسمح للشركات التي تتخذ من السعودية مقرا لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل مع منحهم عدد من الامتيازات.