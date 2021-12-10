العليا للحج تضع اللمسات النهائية لضوابط العمرة لإقرارها بداية الاسبوع المقبل

مطالب بفتح سقف الاعداد لاستيعاب المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام

تعكف اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والأثار على وضع اللمسات النهائية لضوابط رحلات العمرة للمصريين ..ومن المقرر أن يعتمد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار بداية الاسبوع القادم الضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لبدء إجراءات تنفذ الرحلات .

وتترقب 3 الاف شركة سياحية صدور ضوابط العمرة من قبل وزارة السياحة والأثار بعد قرار السلطات السعودية بإدراج مصر ضمن الدول التى تم تفعيلها على منصة العمرة وهى "مصر وأندونيسيا وباكستان والهند " حتى تبدأ الشركات في اجراءات توثيق عقود وكالة العمرة ثم يتم البدء في تسيير رحلات العمرة لهذا الموسم.

وطالب أصحاب شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة فتح سقف الاعداد لاستيعاب المواطنين المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام ..مؤكدين أن فتح سقف أعداد المعتمرين سيساهم فى القضاء على تداول التأشيرات وبيعها فى السوق السوداء والالتفاف حول ضوابط العمرة .

ورحب القطاع السياحى المصرى بصفة عامة و شركات السياحة بصفة خاصة بقرار السلطات السعودية بتفعيل اسم مصر علي المنصة السعودية للعمرة حيث أنه بهذا التفعيل تكون المملكة العربية السعودية قد أعلنت رسميا عن فتح باب العمرة لمصر وموافقتها علي استقبال المعتمرين المصريين.

وقال ناصر تركي عضوٍ مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ان الضوابط تم مناقشتها في عدة اجتماعات بغرفة شركات السياحة بحضور عدد كبير من شركات السياحة ، كما تم مناقشتها في اللجنة العليا باستفاضة لمراعاة مصالح المواطنين ومواكبة كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ، ووجه تركي الشكر الي جميع المسئولين وعلي رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار وجميع العاملين بالوزارة ايضا غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية ، وأكد علي ثقته في مساندة الحكومة لشركات السياحة لتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وتحقيق اقصي عوامل الأمان والسلامة للمعتمرين.

وقال الدكتور أحمد الديرى عضو اتحاد الغرف السياحية أن شركات السياحة تترقب بفارغ الصبر قرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار باعتماد وصدور ضوابط العمرة المصرية حتى تبدأ على الفور في اجراءات توثيق عقود وكالة العمرة ثم يتم البدء في تسيير رحلات العمرة لهذا الموسم.وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى انه حال أصدرت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الأسبوع الجاري فقد تستطيع الشركات المصرية تنظيم أولي رحلات العمرة للمواطنين المصريين خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر الجاري أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير خاصة ان اجراءات التوثيق اصبحت الكترونية وذلك بعد توقف لنحو عامين بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا..

وأوضح انه بالرغم من اعلان السعودية رسميا الموافقة علي استقبال المعتمرين المصريين الا ان الشركات السياحية المصرية لن تستطيع الاعلان عن تنظيم اية برامج للعمرة او تحصيل اية مبالغ من المواطنين تحت حساب برامج العمرة الا بعد اصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للعمرة.