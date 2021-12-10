أرمينيا تعلن مقتل أحد جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة، أن فردا من القوات الأرمينية لقى مصرعه، وأصيب عدد آخر في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، إن "عسكريا أرمينيا واحدا قتل ظهر اليوم 10 ديسمبر، نتيجة لتبادل إطلاق النار، الذي اندلع بعد الممارسات العدوانية من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية. كما أصيب عدد من العسكريين الأرمينيين بجروح".

وأكدت الوزارة أن البيانات الشخصية للعسكري القتيل، والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية للعسكريين الجرحى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمنية، أنه، وفقا للموقف القائم في الساعة الواحدة والنصف، فلقد توقف تبادل إطلاق النار على الحدود المشتركة.