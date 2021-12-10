لجنة مكافحة كورونا: مسحة أسبوعية للموظفين الرافضين تلقي اللقاح

قال محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة أول أولوياتها الحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن تطبيق نظام المسحة الأسبوعية للموظفين الرافضين لتلقي لقاح كورونا هو "لي ذراع" على حد قوله.

وتابع، أن أخذ اللقاح من قبل المواطنين يعتبر مسألة أمن مجتمعي، مشيرًا إلى أن اللقاحات جميعها آمنة فلا يوجد دليل على وجود أعراض خطيرة لها.

واستكمل، أن على الموظفين الرافضين للقاح تقديم أسبوعيًا ما يفيد عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

