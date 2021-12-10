قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث قدم قصر ثقافة أبوقرقاص محاضرة تثقيفية بعنوان "التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة"حاضرتها مرفت عبد الحميد مسئول التربيه الخاصه لذوى الاحتياجات الخاصة بالتربية والتعليم بمدرسه كوم المحرص وذلك فى إطار احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للإعاقة، وعرفت معنى التنمر وما هي أشكاله، وهو شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة من قبل شخص قوي لشخص ضعيف ومن الملاحظ أن الأشخاص المتنمرون يتبعون سياسة الترهيب والتخويف والتهديد والتقليل من شأن الشخص إن كان من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة أو ضعيف الشخصية، و نظم بيت ثقافة العدوة ورشة فنية بعنوان "التذوق الفنى لدى ذوى الاحتياجات الخاصة" مع طلاب مدرسة العدوة الابتدائية1 فصل ذوى الاحتياجات، من تدريب أيمن مصطفى وأوضح أن ممارسات الفن تدعم التجارب المتواصلة للبيئة، وهي وسيلة لتنشيط اهتمامات الفرد بالبيئة وتوثيق علاقته بها وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة.

نظم بيت ثقافة بني مزار محاضرة بعنوان "أهمية العمل لتقدم الأمم" حاضرتها بسمة جلال، وتحدثت عن العمل لأنه مكانة مهمة في حياة الإنسان فهو ميدان نشاطه المنتظم المنتج وهو ميدان أساسي بعد المدرسة تظهر فيه قدرات الفرد وكفاءاته ومهاراته وقد يكون المصدر الرئيس الذي يحصل بوساطته على المورد اللازم له للإنفاق من أجل معاشه ويشكل العمل في البيئة التي يعيش فيها جزءامن حياته، وذلك بمدرسة أم المؤمنين الإعدادي.

نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية بعنوان "تعليم فن الاركت" من تدريب الفنان إيهاب نادي، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان "١٠١ نصيحة" للخريجين تأليف سوزان سوريم ناقشه بكر كمال.