ماكرون يطرح أولوياته لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي

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لخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أولوياته لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، وقد تتعلق الأشهر الستة المقبلة بصورة أكبر بالسياسة المحلية.

وتحدث ماكرون لنحو ساعتين عن الهجرة والدفاع الأوروبي والسياسة الخارجية وقواعد الموازنة في مؤتمر صحفي بثته القناة الوطنية الثانية على الهواء مباشرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

لكن عندما أنهى حديثه، رغب الصحفيون في أغلب الأحيان في سؤاله عن التضارب بين تولي المنصب الدوري لرئاسة الاتحاد الأوروبي للنصف الأول من 2022 والترشح لإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا في أبريل 2022.

ورفض الرئيس الفرنسي فكرة أن يلقي شيء بظلاله على رئاسته للاتحاد الأوروبي، وقال إن فرنسا ستمثل مصالح التكتل ككل وتأخذ زمام المبادرة في التوسط للتوفيق بين وجهات النظر.

وحصل ماكرون على فرصة لتأجيل دور فرنسا في تولي رئاسة الاتحاد الأوروبي لتجنب خلط السياسة الرئاسية بالأجندة الأوسع نطاقا للاتحاد الأوروبي، كما نصحه مسؤولون بارزون، وفقا لمصادر مطلعة.