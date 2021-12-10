حمادة طلبة: شعرت بالقهر بعد خسارة بعد خسارة نهائي افريقيا

أكد حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض كان مدربًا منضبطًا، مشيرًا إلى أن أحمد عيد عبدالملك كان يغضب من تعليمات المدير الفني.

وقال حمادة طلبة في تصريحات تليفزيونية: «بداية طارق حامد، الحقيقية كانت معه وجيل الزمالك بالكامل استفاد من هذا المدرب للغاية، لذلك تأثرنا للغاية برحيله وباسم مرسي تحديدًا عانى من ذلك».

وتابع: «اخر مباراة لي مع الزمالك كانت أمام صن داونز وشعرت بالقهر عندما خسرت لقب افريقيا والخسارة كانت بسبب الأخطاء الفردية لأني كنت احلم بالفوز ببطولة افريقيا مع الزمالك رغم التتويج ببطولات اخرى»، مشيرًا :«سأظل احب كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر وفيريرا المدير الفني السابق للزمالك طول عمري».