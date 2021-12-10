ماكرون يسعى لمواصلة التعاون مع ألمانيا بعد تشكيل حكومتها الجديدة

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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة التعاون الوثيق بين بلاده وألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال زيارة افتتاحية للمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) اليوم الجمعة في قصر الإليزيه بباريس: "لقد أظهرنا الرغبة في العمل معا".

وقال ماكرون ينبغي أن يستمر التعاون الوثيق كما هو الحال مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي).

وكانت موضوعات الاجتماع الأول هي التعاون الأوروبي وتغير المناخ والرقمنة والهجرة.

وقال ماكرون إن قضية الهجرة تتعلق بشكل أفضل بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وزيادة الكفاءة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب وتحسين التعاون مع بلدان المنشأ.

وأكد ماكرون على أن المهاجرين الذين لا يحق لهم ا لبقاء سيتعين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.