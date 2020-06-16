 وزير الخارجية الروسي يلغي زيارته لإسرائيل - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 8:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الروسي يلغي زيارته لإسرائيل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 8:10 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 8:10 م

نقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، اليوم الجمعة، عن الإعلام الإسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ألغى زيارة مرتقبة إلى إسرائيل خلال الأسبوع المقبل، إلى إشعار آخر.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله، إن زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف لإسرائيل، والتي كان من المقرر أن تبدأ بعد غد الأحد تأجلت إلى أجل غير مسمى.

وبحسب المصدر فقد ألغى لافروف كامل زيارته للشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن يصل لافروف إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، غدا السبت، حيث سيجري مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد يوم الأحد، فيما سيزور الأراضي الفلسطينية يوم الاثنين؛ للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله.

كان ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية صرح، الثلاثاء الماضي، بأن لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل والمغرب، الأسبوع المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك