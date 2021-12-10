الخارجية: مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، نجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم، بمقر المنظمة البحرية الدولية، بالعاصمة البريطانية لندن.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود وزارة الخارجية المتواصلة من أجل الدفع قدماً بدور مصر البارز على كافة الأصعدة في الساحة الدولية، حيث حصلت مصر على 135 صوتا من إجمالي 160 دولة لها حق التصويت، وهو أعلى عدد للأصوات من بين الدول العربية والأفريقية المرشحة للفئة (C)، وثاني أعلى عدد للأصوات ضمن جميع الدول المرشحة في هذه الفئة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الفوز الكبير يعود إلى ما حصل عليه موضوع ترشيح مصر لمجلس المنظمة البحرية الدولية من مجهود ودعم كبير، حيث اهتمت وزارة الخارجية - ومن خلال سفارتنا في لندن- ببذل كل الجهد خلال الأشهر الماضية، فضلا عن التعاون والتنسيق الوثيق الذي قادته وزارة الخارجية بينها وبين وزارة النقل ومنظومة النقل البحري بقطاعيها الحكومي والخاص، وتكللت تلك الجهود بحصول مصر على هذا العدد الكبير من الأصوات ودعم مختلف الدول والمجموعات الجغرافية لترشيح مصر لعضوية مجلس المنظمة.

ويعكس الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية، الثقة العالمية التي تحظى بها مصر بدبلوماسيتها في المحافل الدولية، وكذا دور مصر الريادي في مجال النقل والملاحة البحرية العالمية في ضوء ما تتمتع به من قدرات وخبرات وإمكانات، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يُمثل قلب العالم وما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، التي تعد أحد أهم الممرات الملاحية والتجارية على مستوى العالم.