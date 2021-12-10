وزيرة التضامن توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالإسكندرية بإنقاذ مشرد بسيدى بشر

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي بمحافظة الإسكندرية (الوحدة المتنقلة التابعة لجمعية اجاويد الخير ) بإنقاذ مشرد بلامأوي متواجد بسيدى بشر .

وعلي الفور تحرك الفريق وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن يدعي إ.ع ٤٢ عاما المهنة من واقع البطاقة محامي يعيش وسط أسرة ميسورة تزوج وأنجب طفلين وتدهورت حالته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات وانفصل عن زوجته وترك المنزل منذ ٦ سنوات ، ويعاني من التهابات جلدية شديدة ومشاكل في قدميه.

وعلي الفور وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تم نقله لمستشفي أبو قير العام لاتخاذ الإجراءات وتم مقابلة مدير المستشفي لأخذ موافقة علي حجزه هناك وبالفعل تم حجزه وسيتم إجراء الفحوصات اللازمة وتم توفير ملابس وسيتم متابعة الفريق للحالة بالمستشفي .

وسيقوم الفريق بتوفير دار رعاية بعد تماثله للشفاء بالتعاون مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ، كما سيتم التواصل مع أسرته في القاهرة لبحث إمكانية عودته مرة أخري لهم .