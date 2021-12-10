مفوضية اللاجئين تحذر من احتمال تزايد الهجرة من أفغانستان بسبب الانهيار الاقتصادي

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حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين "فيليبو جراندي" من احتمال تزايد موجة الهجرة بصورة ضخمة من أفغانستان بسبب انهيار الوضع الاقتصادي هناك.



وقال جراندي، في معرض تصريحات نشرت اليوم /الجمعة إن المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق إزاء التزايد السريع في الهجرة من أفغانستان إلى دول مجاورة في ظل حكم حركة طالبان.



وأضاف قائلا "إنه يتعين على حكومة طالبان والمجتمع الدولي إيجاد طريقة لمعالجة الأزمة الراهنة في أفغانستان، وأن ثمة حاجة للتعايش معا واتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذه الأزمة".



وأشارت مفوضية اللاجئين، إلى أن 4ر3 مليون لاجئ أفغاني يعيشون في إيران، وأن مليونين منهم لا يحملون وثائق قانونية.



ومن جانبها .. فإن وزارة شئون اللاجئين في أفغانستان، لفتت إلى أن أكثر من ألف أفغاني عبروا الحدود إلى إيران بطريقة غير مشروعة.



يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى أعربت عن قلقها بشأن تدهور الظروف المعيشية في أفغانستان، خاصة وأن آلاف الأشخاص ما زالوا يفتقرون إلى المأوى المناسب رغم قرب حلول فصل الشتاء.