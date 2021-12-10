أحمد العوضي: الأطباء أبلغوني أن ياسمين عبدالعزيز «بين الحياة والموت»

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بعد تماثل الفنانة ياسمين عبدالعزيز للشفاء، مشيرًا إلى أن حالته النفسية كانت سيئة بسبب مرضها.

وتابع خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الخميس، أنه لجأ إلى الجمهور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما أخبره الطبيب أنها بين الحياة والموت.

وأضاف، أنه بعدما كتب المنشور المشهور له يوم عرفات الماضي، شعر بوجود ستارة سوداء أمام عيناه بسبب ما مرت به زوجته ياسمين عبدالعزيز.

واستكمل، أن نشره لهذا المنشور كان بمثابة الرجاء من الجمهور للدعاء إليها، لأنها لم تكن مشكلتها مع البشر بل كانت مع القدر، مضيفًا: "الدعاء بيغير القدر".