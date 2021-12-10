العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الاثنين المقبل

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين المقبل.



وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، إن العاهل السعودي دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم.



وجاء في البيان "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".



وتابع البيان "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".