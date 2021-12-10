أمريكا تفرض عقوبات على جنرال عسكري أنجولي سابق بتهمة الفساد

فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على جنرال عسكري أنجولي سابق كان شريكا لمدة طويلة لمجموعة ترافيجورا، حيث اتهمته بالفساد والاختلاس.

وكان ليوبولدينو فراجوسو دو ناسيمينتو، المعروف باسم "الجنرال دينو"، مساعدا مقربا للرئيس الأنجولي السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الذي حكم البلاد من عام لنحو أربعة عقود حتى عام 2017.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الخميس إن الجنرال دينو ومسؤولا حكوميا أنجوليا سابقا "اختلسا مليارات الدولارات من الحكومة الأنجولية".

ولم تتطرق الوزارة الأمريكية إلى ما إذا كانت مشاريع دينو مع ترافيجورا لها علاقة بالفساد، يرجح أن تسبب خطوة العقوبات صداعا لشركة تجارة السلع.

ومن بين الكيانات التي استهدفتها الخزانة الأمريكية، تلك المملوكة، أو الخاضعة، لسيطرة الجنرال دينو، وهي كوتشان هولدنجز، وهي صاحبة حصة نسبتها 26ر3% في شركة بوما انرجي لمحطات الوقود والتابعة لترافيجورا.