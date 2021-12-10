أمريكا تحذر إيران من فرض مزيد من القيود في حال فشل الدبلوماسية

حذر البيت الأبيض، من أنه سيتخذ إجراءات أخرى لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - إنه "في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس جو بايدن من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية".

وأضافت ساكي: "إذا لم تتمكن الدبلوماسية من أن أخذ مسار سريع وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران".