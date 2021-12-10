لماذا لم يسافر أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز رحلة علاجها؟ الفنان: اللقاح هو السبب

قال الفنان أحمد العوضي، إن السبب الرئيسي لعدم سفره مع زوجته ياسمين عبدالعزيز لسويسرا هو الجرعة الثانية من فيروس كورونا.

وتابع خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الخميس، أن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة روجت شائعات الانفصال عن ياسمين عبدالعزيز بسبب عدم سفره معها، نافيًا هذه الشائعات.

وأضاف، أن شقيقها الأكبر كان يرافقها في المستشفى، مشيرًا إلى أنها عندما رفضت أخذ الدواء أجرى عدة مباحثات بينه وبين شقيقها للضغط عليها حتى تتحسن حالتها الصحية.

واستكمل، أن ابنتها سافرت معها إلى سويسرا، وفور أخذه الجرعة الثانية سافر إليهما لاستكمال رحلة العلاج.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، روت أمس في برنامج "معكم منى الشاذلي" عن تفاصيل تعرضها لأزمة صحية وذلك بعد إصابتها بثقب في القولون؛ أدى لتسمم كامل بالدم؛ أثناء عملية إزالة تكيسات.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز.