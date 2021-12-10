 إسكتلندا تتوقع أن يصبح أوميكرون المتحور الأكثر شيوعا من كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 8:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

إسكتلندا تتوقع أن يصبح أوميكرون المتحور الأكثر شيوعا من كورونا

إدنبرة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 6:44 م

توقعت الحكومة الأسكتلندية أن يصبح أوميكرون المتحور الأكثر شيوعا من فيروس كورونا أكثر من دلتا خلال أيام بعد قفزة في الإصابات التي دفعت مسؤولي الصحة لتشديد القواعد على العزل الذاتي.

وقالت الوزيرة الأولى نيكولا ستورجن إن البلاد سوف تطلب من مخالطي المصابين البقاء في المنازل بغض النظر عن وضع التطعيم وأوصت بوجوب تأجيل حفلات الكريسماس في أماكن العمل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، وسوف يناقش قادة المملكة المتحدة أحدث مرحلة من الجائحة في ما يطلق عليه اجتماع الكوبرا (لجنة الطوارئ في البلاد) في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقالت ستورجن في موجز متلفز في إدنبره إن أوميكرون أدى إلى أسرع زيادة منذ بداية الجائحة. وقالت "هذا يتضاعف بوتيرة سريعة للغاية".

وأضافت أن 110 إصابات مؤكدة في أسكتلندا هي "غيض من فيض " وزيادة عشرة اضعاف منذ الأسبوع الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك